Vatreni odradili prvi trening u Maksimiru, Modrić i Gvardiol nisu izašli na teren

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u Maksimiru prvi trening uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Češke i Gibraltara.

“Vatrene” u četvrtak očekuje gostovanje u Pragu protiv Češke, a tri dana kasnije dvoboj protiv Gibraltara u Varaždinu i sasvim je jasno kako izbornik Zlarko Dalić nema previše vremena.

Hrvatska reprezentacija je trenirala na jednom od pomoćnih terena maksimirskog stadiona, a pojavili su se svi igrači osim naknadno pozvanih Luke Sučića i Ivana Smolčića, koji bi se trebali priključiti tijekom utorka.

Po posebnom programu vježbali su igrači koji su igrali u nedjelju, dok su Luka Modrić i Joško Gvardiol ostali u fitnessu.

POVEZANO Dalić o Livakoviću: ‘To nije dobro za njega ni Hrvatsku, ali vi znate moj stav…’ Dalić vratio Luku Sučića u reprezentaciju! Aktivirao i još jedan pretpoziv

Dalićevi odabranici će u Zagrebu trenirati i u utorak i srijedu, kada će u 17.00 krenuti prema Pragu. Istu večer Dalić i jedan od igrača odradit će na stadionu Fortuna Arena medijske obveze.

Hrvatska neće trenirati u Pragu, kako bi hrvatski starteg dobio jedan trening više daleko od “neželjenih očiju”.

Utakmica između Češke i Hrvatske je u četvrtak u 20.45 sati. Nakon susreta “Vatreni” lete prema Zagrebu iz kojeg će odmah produžiti u Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret protiv Gibraltara.

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup.