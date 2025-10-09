HNS poslao upute za navijače u Pragu, evo što poručuju

Podijeli :

LUDVIG THUNMAN via Guliver Images

Hrvatska večeras od 20:45 igra protiv Češke u Pragu, u svojoj petoj od osam utakmica kvalifikacija za SP.

Ovo je ključni meč za Vatrene koji su na polovici kvalifikacija na prvom mjestu.

Pobjedom ide prema uvjerljivoj pobjedi u skupini i statusu nositelja na SP-u na koje se iz Europe plasiraju samo pobjednici skupina, dok drugoplasirane igraju doigravanje.

Hrvatski nogometni savez je poslao upute navijačima. Okupljanje je u 17:30 na trgu Staroměstské náměstí.