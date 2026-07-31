Znate li koliko dugo Hajduk nije slavio u gostima u Europi?

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku 4:0 od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3:0, a konačnih 4:0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

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Time se nastavio i negativan niz Splićana na gostovanjima u Europi.

Zadnja Hajdukova gostujuća pobjeda u Europi upisana je 17. rujna 2020. godine.

Hajduk je tada u Sjevernoj Makedoniji pobijedio momčad Renove 1:0 u utakmici 2. kolu kvalifikacija za Europsku ligu (tada se zbog pandemije igrala samo jedna utakmica). Jedini gol na utakmici postigao je Mijo Caktaš već u 4. minuti susreta, a trener je bio Hari Vukas.

Od te utakmice prošlo je 2142 dana, s jučerašnjim datumom i odigranom utakmicom protiv Pafosa. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu igrati protiv litavskog Žalgirisa.

Prva utakmica igra se u Litvi 6. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu 13. kolovoza na Poljudu.