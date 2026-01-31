Hajduk dogovorio sve oko prodaje Mlačića: Evo koliko će Bijeli zaraditi

Hajduk će ovim poslom inkasirati 5,5 milijuna eura, dok će Mlačić s Udineseom potpisati petogodišnji ugovor. Mladi branič već večeras putuje u Udine, gdje ga sutra očekuju liječnički pregledi i službeno predstavljanje u novom klubu.

🚨 Excl. – #Branimir #Mlacic (born in 2007) to #Udinese from #HajdukSplit for €5,5M. 5-years contract. Paperworks time to complete the deal tomorrow. The young centre-back is set to travel to Italy to have medicals and to sign the contract. #transfers https://t.co/Njzs26SJL9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2026

Podsjetimo, početkom studenog Mlačić je produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine. Tom je prilikom istaknuo kako mu je potpis za splitski klub ispunjenje sna, naglasivši zahvalnost obitelji, klubu, suigračima i trenerima. Dodao je da je sretan zbog ulaska u prvu momčad i dobre prilagodbe, ali i svjestan da ima još puno prostora za napredak te da vjeruje kako tek treba ostvariti svoj puni potencijal.