Hajduk će opet morati bez Livaje, evo koliko će biti ‘out’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Kapetan Hajduka ozlijedio je mišić stražnje lože prošle subote u dvoboju protiv Lokomotive u kojem su Splićani slavili 2:0 u sklopu 8. kola HNL-a.

Hajduk će bez Marka Livaje morati tri tjedna, takva je prva liječnička prognoza nakon pregleda obavljenog u ponedjeljak, piše Germanijak.

POVEZANO VARCheck o asistenciji Livaje: ‘Veliko zaleđe, neshvatljiva pogreška’

To znači da će Livaja sigurno propustiti subotnji susret s Vukovarom u Vinkovcima, a ne bude li oporavak iznimno brz, neće ga biti niti u dvoboju sa Istrom nakon reprezentativne stanke koji se igra 19. listopada u Puli.

Hajduk je bez Livaje već odigrao dva susreta na početku sezone kada je odrađivao suspenziju zbog crvenog kartona u prošlom prvenstvu, u zadnjem kolu protiv Šibenika. Garcia za susret s Vukovarom traži alternaciju za Livaju, već je najavio da su u konkurenciji Rebić, Kalik i Pukštas.