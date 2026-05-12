Hajduk bi u srijedu mogao saznati svoju europsku sudbinu

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u ovoj sezoni SuperSport HNL-a već osigurao drugo mjesto što znači da ovog ljeta može igrati kvalifikacije za Europsku ligu, drugo najjače natjecanje u europskom nogometu.

Prvi i jedini uvjet koji se za to mora ispuniti je da Dinamo u srijedu na Opus Areni svlada Rijeku. Razlog za to je što osvajač Kupa ima primat u odnosu na drugoplasiranog u ligi, a kako je Dinamo osvojio SHNL, u slučaju njegovog osvajanja Kupa, mjesto bi pripalo drugoplasiranom iz lige.

Hajduk bi u Europskoj ligi, ako tamo bude igrao, mogao imati i povoljniji ždrijeb jer se trenutačno nalazi na poziciji nositelja, no tek dva mjesta iznad crte.

Srećom po Splićane, jedino ih klubovi iz dvije države mogu proći. Tu je riječ o Srbiji gdje je Partizan ovog vikenda od Vojvodine izgubio drugo mjesto u ligi te Rumunjskoj gdje drugo mjesto dva kola prije kraja drži Universitatea Cluj.

U obje te lige ostale su još dvije utakmice, a u srijedu se igraju i finala Kupa. U Rumunjskoj će Universitatea Cluj igrati protiv Universitatee iz Craiove. Hajduk u tom finalu ne može imati jasnu preferenciju jer ako Craiova osvoji Kup, postoji šansa da uzme i ligu gdje drži prvo mjesto pa bi svejedno Hajduk ostao nositelj, pod uvjetom da Universitatea iz Cluja obrani prednost od +4 u odnosu na gradske rivale CFR Cluj. U slučaju da Craiova osvoji Kup i završi na drugom mjestu, Hajduk bi “izvisio”.

Što se tiče Srbije, u finale Kupa u srijedu Hajduk će figurativno navijati za Vojvodinu koja igra protiv Crvene zvezde. Ako bi Vojvodina slavila, Partizan, koji ima bolji koeficijent od Hajduka, ne bi mogao igrati u Europskoj ligi i Hajduk bi bio nositelj. U slučaju da Crvena zvezda osvoji naslov, Vojvodina bi u posljednja dva kola morala upisati dvije pobjede kako bi obranila drugo mjesto u ligi i pogurala sebe u Europsku ligu, a Hajduka prema statusu nositeljstva.

Čak i ako se sve poklopi na loš način, Splićani imaju i druge opcije za nositeljstvo. Nadu imaju u Mađarskoj gdje u posljednjem kolu trebaju pobjedu Ferencvaroša i kiks Gyora kako bi Ferencvaroš osvojio ligu i gurnuo Hajduk na višu poziciju.

Isto tako Bijeli i u Moldaviji vide svoju šansu na dva načina. Jedan od njih je netko osim Petrocuba i Sheriffa (Milsami ili Zimbru) osvoji tamošnji Kup ili da Zimbru u posljednjem kolu preskoči Sheriff na drugom mjestu lige.

Šansa, iako minimalna, postoji i u Ukrajini gdje se mora odigrati finale Kupa između Dinama iz Kijeva i Černihiva, ukrajinskog drugoligaša. Černihiv je uz samo jedan udarac izborio finale Kupa, a u drugoj ligi se bore za ostanak pa je teško za očekivati da će svladati kultni ukrajinski klub.

Ako Hajduk nastupi u Europskoj ligi i bude nositelj u prvom pretkolu, postoji šansa da bude nositelj i u drugom pretkolu. Tamo se po trenutačnim predviđanjima nalaze na četvrtom mjestu ispod crte te se moraju nadati posrtajima klubova s boljim klupskim koeficijentom.