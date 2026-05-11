Bivši igrač Hajduka: Žao mi je kad vidim gdje je klub sada, derbi je bio jednosmjerna ulica

U posljednjem ovosezonskom derbiju, u sklopu 34. kola HNL-a, Dinamo i Hajduk u subotu su na Maksimiru zatvorili su još jednu epizodu najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva.
Na Maksimiru je na kraju s 2:0 golovima Bakrara i Belje slavio Dinamo te je tako prvi put nakon više od tri godine porazio Hajduk na domaćem travnjaku.
Utakmicu je za Večernji list komentirao bivši igrač Hajduka Dinko Trebotić:
“Derbi koji to nije bio, jednosmjerna ulica od početka. Mislio sam da će Hajduk doći rasterećen, ni za što se ne bori i pokazat će hajdučko lice. Međutim, to nije bilo tako i Dinamo je ostavio Hajduk bez ikakve šanse u derbiju. Hajduk je već ranije padao u formi kada ostane bez ičega u sezoni. No, neshvatljivo mi je da ovako uđe u derbi, bez volje, agresivnosti i želje iako Dinamo jest kvalitetniji”, započeo je Trebotić pa dodao:
“Razdoblje u Hajduku mi je bilo najbolje u karijeri, u to vrijeme smo igrali Europsku ligu i učinili navijače sretnima. S druge strane, žao mi je kada vidim gdje je Hajduk sada i koliko dugo nije bio u Europi.”
