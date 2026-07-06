Haalandov otac najavio transfer? ‘Svaki nogometaš želi igrati za njih, u nogometu uvijek postoje prilike’

La Liga 6. srp 202614:00 0 komentara
DavidxBlunsden via Guliver

Potaknuo je dodatna šuškanja.

Otac norveške zvijezde Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, ponovno je potaknuo nagađanja o budućnosti norveške zvijezde nakon što je u razgovoru za DAZN komentirao mogućnost da jednog dana zaigra za Real Madrid.

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Uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva između Norveške i Brazila upitan je Haalandov otac može li njegov sin u budućnosti završiti na Bernabeuu.

“Ne želim previše govoriti o drugim klubovima. Erling je sretan u Manchester Cityju i ima dugoročan ugovor, ali svaki nogometaš želi igrati za Real Madrid“, rekao je Alfie Haaland.

Na dodatno pitanje vidi li svog sina jednog dana u Španjolskoj kaže:

“Možda, možda… U nogometu uvijek postoje prilike. U Španjolskoj ima fantastičnih momčadi i velikih klubova. Nikad ne znate što budućnost nosi, ali trenutačno je u Engleskoj i ondje je sretan.”

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