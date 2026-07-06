Haaland: Moj golgeterski instinkt je dar od Boga

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AP Photo/Seth Wenig via Guliver

Norveški napadač Erling Haaland, koji je postigao oba gola u pobjedi Norveške nad Brazilom (2:1) u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026., rekao je da je njegova sposobnost iskorištavanja rijetkih prilika koje dobije "dar od Boga" i ocijenio da je ovo najveća pobjeda u povijesti norveškog nogometa.

“Ako dobijem jednu ili dvije prilike, uglavnom ih pretvorim u gol. Ne znam kako to uspijevam, ali tako je. Sve se svodi na to da ostanem koncentriran. Stalno sebi govorim da će prilika doći“, rekao je napadač Manchester Cityja nakon utakmice.

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Haaland, koji sa sedam golova dijeli prvo mjesto na listi strijelaca SP-a s Lionelom Messijem i Kylianom Mbappeom, priznao je da svoju nevjerojatnu učinkovitost pred golom sve više doživljava kao nešto posebno.

“Počinjem shvaćati da je to dar od Boga, da lopta završi baš tamo gdje treba, tik uz vratnicu. Nevjerojatno je“, rekao je Norvežanin.

Napadač je pogocima u 79. i 90. minuti donio pobjedu svojoj reprezentaciji, a istaknuo je i karakter ekipe koja je izdržala veliki pritisak i dominaciju Brazila tijekom većeg dijela susreta.

“Nastavljamo dalje. Nadam se da će sva djeca koja gledaju ovaj intervju, kada malo odrastu, shvatiti da je igrati za Norvešku najveća čast koju mogu imati u životu. Ovo je zaista nešto nevjerojatno“, rekao je Haaland.

Pobjedu nad Brazilom opisao je kao “najveću utakmicu u povijesti norveškog nogometa“ i poručio da njegova zemlja treba iskoristiti ovaj uspjeh jer bi on mogao predstavljati prekretnicu za razvoj nogometa u Norveškoj.