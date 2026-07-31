VIDEO / Pogledajte kako Bellingham navija za svoj dječački klub protiv Barcelone

Podijeli :

Birmingham i Barcelona su u petak navečer odigrali prijateljsku utakmicu u Engleskoj. Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj smo do 70. minute vidjeli četiri gola, a nakon svakog gola je u kadru bila zvijezda Real Madrida Jude Bellingham. Engleski reprezentativac došao je na stadion podržati klub u kojem je bio od 2010. do 2020. godine. Još prije nego što je postao punoljetan postao je zvijezda engleskog kluba, a 2020. godine preselio je u Borussiju Dortmund iz koje je prije tri godine transferiran u Real Madrid. Bellingham je ovu utakmicu pratio kao navijač pa je nakon jedne prilike kod rezultata 2:2 naglo ustao sa stolice i to dok je nešto prizalogajio. Na kraju je ipak sjeo uz smiješak nakon što je njegova ekipa propustila priliku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.