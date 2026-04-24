Guardiola izbornik Italije? Talijani: To je izazov koji ga privlači

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

Talijani su novog izbornika pronašli u Pep Guardioli?

La Gazzetta dello Sport ponovno je pisala o talijanskoj reprezentaciji, koja traži izbornika nakon odlaska Gennara Gattusa (48) i trećeg neuspješnog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Zanimljivo, u fokusu je bio Pep Guardiola.

Gazzetta je u tekstu naslova: “Guardiola, scenarij s Azzurima. Pep voli Italiju, a reprezentacija je izazov koji ga privlači”, pisala ovako:

Iako nema nikakvih jamstava, postoji osjećaj da vrijedi pokušati. Novi predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, koji će biti izabran 22. lipnja, trebao bi kao prioritet na svoj dnevni red staviti poziv Guardioli kako bi provjerio postoji li interes za preuzimanje reprezentacije.

Kandidati za izbore u savezu bit će objavljeni 13. svibnja. Guardiolu bi 16. svibnja moglo čekati finale FA kupa, a Premier liga završava 24. svibnja. Nakon toga svaki je dan prilika za početak razgovora. “Nema sumnje da će Guardiola rado saslušati ponudu, a nama ostaje nadati se da će njegova odluka ispuniti talijanski nogomet novom nadom”, piše Gazzetta.

Guardiola ima još jednu godinu ugovora s Manchester Cityjem uz vrlo visoku plaću, a ovih mu je tjedana na umu osvajanje sedme Premier lige u deset godina, što je nevjerojatan pothvat. Uz to, tu je i FA kup, u čijem polufinalu u subotu igra protiv Southamptona. Ako osvoji oba trofeja, bili bi mu to 41. i 42. naslov u izvanrednoj 18-godišnjoj karijeri.

Više od njega osvojio je samo Alex Ferguson (84), koji je na klupi proveo 39 godina i skupio 49 trofeja. Guardiola ima slobodu izbora svoje budućnosti, bilo da odluči ostati ili otići. City sve duguje katalonskom treneru i s velikim će zadovoljstvom prihvatiti svaku njegovu odluku, dodaje Gazzetta.