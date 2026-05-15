Belinho uskoro donosi odluku: Brazil ili Hrvatska?

Podijeli :

Instagram/Belinho

Za Belinha su mnogi zainteresirani, a uskoro će morati donijeti odluku i oko reprezentacije.

Belinho je meta klubova poput Barcelone, Bayerna i Newcastlea, a uskoro će odlučiti hoće li igrati za mlade kategorije hrvatske ili brazilske reprezentacije. Javlja to jutros o 17-godišnjem nogometašu Kustošije najveći stručnjak za transfere nogometaša Fabrizio Romano.

Podsjetimo, ove zime napustio je Dinamo i prešao u redove hrvatskog trećeligaša, a onjegovoj karijeri brine Andy Bara.

🚨 NK Kustosija talent Belinho will decide soon whether he wants to represent Brazil or Croatian for the Under national team. Barcelona, Newcastle and FC Bayern all sent their scouts to follow him, still monitoring his progress in Croatia with concrete interest. pic.twitter.com/e4P4AKyXec — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Belinho je rođen 13. siječnja 2009. godine u Rio de Janeiru, a u Dinamo je došao 2021. godine u vrijeme korone. Tada nije mogao biti registriran za Dinamo jer to pravila FIFA-e nisu dopuštala. Vratio se u Brazil da bi ponovno, nakon obiteljske tragedije s ocem i bratom, došao u Novi Vinodolski.

U Brazilu mu je preminula majka i otac se u potrazi za egzistencijom odlučio preseliti u Hrvatsku. Otac je našao posao u Novom Vinodolskom, Belinho je počeo trenirati u NK Vinodolu, a onda je došao u Dinamo u kojem su na njega ozbiljno računali.

Prošle sezone zabio je šest golova u 22 nastupa za Dinamovu kadetsku momčad, ali nije upisao niti jedan službeni nastup za seniore Plavih.