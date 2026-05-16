Gonzalo Garcia nakon remija s Lokomotivom: ‘Nismo mi Brazil da nam sve ide jednostavno’

U pretposljednjem kolu SuperSport HNL-a Hajduk je na Maksimiru gostovao kod Lokomotive te je remizirao s 1:1. Nakon utakmice komentar je dao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
“Efikasnost nije bila dobra, ni naša ni Lokomotive. Kreiralo se puno šansi, ali postignuta su samo dva pogotka. Moramo popraviti realizaciju, nije mi drago kada zbog pogrešaka u napadu trčemo u obranu. Moramo biti pametniji”, kazao je Garcia.
Niste bili zadovoljni nakon prvog poluvremena?
“Na poluvremenu sam bio ljut jer smo nepotrebno riskirali i gubili pozicije u organizaciji. Lokomotiva ima brze napadače kojima samo otvarali prostor, jer smo stajali dalko od našeg gola i gubili lopte. Ponekad smo bili neodgovorni s loptom. Nismo radili ni prekršaje kada smo trebali. U redu, mlada smo momčad, imamo vrijeme za napredak. Naporno stvaramo, dođemo u zadnju trećinu i onda ne završimo tu akciju, ne znam što gledamo. Nismo mi Brazil iz šezdesetih da nam sve ide jednostavno. Završimo akciju i onda nećemo protivniku ponuditi priliku na drugoj strani”.
Hoće li biti promjena za posljednje kolo s Vukovarom?
