Gonzalo Garcia nakon remija s Lokomotivom: ‘Nismo mi Brazil da nam sve ide jednostavno’

Nogomet 16. svi 202621:22 0 komentara
Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U pretposljednjem kolu SuperSport HNL-a Hajduk je na Maksimiru gostovao kod Lokomotive te je remizirao s 1:1. Nakon utakmice komentar je dao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Efikasnost nije bila dobra, ni naša ni Lokomotive. Kreiralo se puno šansi, ali postignuta su samo dva pogotka. Moramo popraviti realizaciju, nije mi drago kada zbog pogrešaka u napadu trčemo u obranu. Moramo biti pametniji”, kazao je Garcia.

Niste bili zadovoljni nakon prvog poluvremena? 

“Na poluvremenu sam bio ljut jer smo nepotrebno riskirali i gubili pozicije u organizaciji. Lokomotiva ima brze napadače kojima samo otvarali prostor, jer smo stajali dalko od našeg gola i gubili lopte. Ponekad smo bili neodgovorni s loptom. Nismo radili ni prekršaje kada smo trebali. U redu, mlada smo momčad, imamo vrijeme za napredak. Naporno stvaramo, dođemo u zadnju trećinu i onda ne završimo tu akciju, ne znam što gledamo. Nismo mi Brazil iz šezdesetih da nam sve ide jednostavno. Završimo akciju i onda nećemo protivniku ponuditi priliku na drugoj strani”.

Hoće li biti promjena za posljednje kolo s Vukovarom? 

“Napravit ću neke promjene, pružit ću veću priliku igračima poput Šege, ali uvijek idemo na pobjedu. Ne idemo samo igrati utakmicu, jer mi smo Hajduk. Zadnja utakmica sezone je pred našim navijačima na Poljudu je uvijek obaveza za pobjedu. Nadam se da će utakmica biti kao i ova protiv Lokomotive, sa puno prilika, ali i našom pobjedom za kraj sezone”.

Hoće li Roko Gabrić zaigrati od prve minute?

“Gabrić je igrač kojeg se može trenirati, koji želi učiti. Ima potencijal i jasno je da bi mogao pružiti priliku u zadnjoj utakmici. Dobio je priliku protiv Lokomotive, jer nisam bio zadovoljan s nekim stvarima u prvom dijelu.”

Kakva je budućnost Almene u Hajduku?

“To što ima Almena nema nitko u ovoj momčadi, ali mlad je igrač i još ima prostora za napredak. Želio bih ga zadržati, jer ako ga izgubimo, neće biti jednostavno za nas što se pokazalo i tijekom ove sezone. Međutim, što će biti s njim u budućnosti nije pod mojom kontrolom”, zaključio je Garcia.

