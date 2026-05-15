Garcia: Nije stvar u tome da mi ne osvajamo bodove, nego ih Dinamo osvaja više

Robert Matić / Hajduk.hr

U subotu u 18:15 Lokomotiva i Hajduk na Maksimiru igraju utakmicu pretposljednjeg, 35. kola SuperSport HNL-a.

Trener Bijelih Gonzalo Garcia najavio je gostovanje svoje momčadi u Zagrebu.

Bruno Durdov je objavio sliku s Gattusom, a Garcia to ovako vidi:

“Vidio sam i čuo sam. Što je htio reći? Vjerojatno da zaslužuje više igrati? Svatko tko ne igra, misli da zaslužuje više. Bio je sretan s Gattusom, pretpostavljam. Ali nije me briga, iskreno. Što god.”

Prokomentirao je i izjavu Marija Kovačevića o stranim trenerima:

“Hrvatskih trenera ima diljem svijeta. I on bi volio ići van. Vjerujem da je dobra osoba, jako ga poštujem. Vjerojatno se krivo izrazio. Pozitivno je kad dolaze strani treneri. I ja sam ovdje puno naučio, ali sam sigurno nešto i uveo.”

Splićani zaostaju 18 bodova za Dinamom u prvenstvu.

“Dogodilo se jer je Dinamo osvojio puno bodova. Mi smo prosječno osvajali dosta bodova. Nastavimo li ovako, doći ćemo do pristojnog broja. Nije stvar u tome da mi ne osvajamo bodove, nego ih Dinamo osvaja više. Možda smo ih mogli osvojiti više, ali teško je imati toliko bodova koliko ih je Dinamo skupio. Dinamo ni ne mora dobro igrati da bi pobijedio.”

Crticu, dvije o protivniku…

“Lokomotiva je imala slab period, ali igra sve bolje. Igraju dobar nogomet, imaju osobnost, dobre igrače i trenera, koji ima ideju kako igrati. Kad gledaš Lokomotivu, znaš tko im je trener (Nikica Jelavić, op. a.). Došli smo kraja sezone, moramo biti fokusirani i igrati na svoj način.”

Garcia je ove sezone napravio puno promjena…

“Uvijek želim biti pragmatičan. Tijekom sezone igrali smo 4-4-2, 4-3-3, bez napadača… Promijenili smo puno stvari ovisno o igračima koji su bili dostupni. Trenerska sloboda je ograničena. Želimo se boriti na najbolji mogući način s dostupnim igračima. Jedno smo vrijeme, recimo, igrali s jakim presingom.”