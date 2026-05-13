Andrijašević za SK: Kovačeviću skidam kapu, a Garcia treba ostati u Hajduku! Rijeka je pokazala da zna protiv Dinama

Ovosezonski prvak Dinamo ili prošlosezonski prvak Rijeka? Tko će do Rabuzinova sunca na Opus Areni? Kao igrač koji je u karijeri nosio i dres oba kluba i zna kako se osvaja ovaj trofej, Franko Andrijašević samo za Sport Klub podijelio je svoja razmišljanja pred finale Hrvatskog nogometnog kupa.

Kakva su tvoja neka razmišljanja: finale Kupa, Dinamo – Rijeka na Opus Areni. Tko je u nekoj možda prednosti i kome daješ više šanse?

“Pa dobro, utakmica je takva da jednostavno, ono, smatram da za osvojiti jednostavno trebaju svi biti na svom maksimumu. Sigurno da gledam na papiru. Vjerujem da je Dinamo trenutno u boljoj situaciji, u boljoj formi. Ima, ajmo reći i bolje igrače. Međutim, na jednu utakmicu je sve moguće. Rijeka je pokazala kroz ovu sezonu da se može nositi s velikim klubovima, isto tako i s Dinamom. Međutim, za osvojiti taj Kup, to finale dobiti, jednostavno moraju biti na maksimalnom nivou. Ne samo jedan, dva, nego doslovno svi, i svi živjeti za to. Nekako onako kažem, opet na papiru ispada Dinamo taj favorit. Međutim, nije da Rijeka nema svoje šanse.”

Što misliš da će biti presudno? Rekao si jedna utakmica, u jednoj utakmici je sve moguće?

“Pa da, iskreno mislim da, će možda i sitnice odlučivati. Sigurno da će svi, odnosno jedna i druga ekipa, ući onako sa oprezom bih rekao, jer jedna greška može odvesti utakmicu na jednu ili drugu stranu. Ali sigurno će biti potreban taj kolektiv, koliko će se svi zajedno dati u svemu tome, koliko će, ono što se kaže, živjeti. Što mi volimo reći, gristi travu. I mislim da je to najbitnije, jer kažem opet u, u svemu tome, i dosta se puta dešavalo, evo, kad gledam kroz prošlost Rijeke i Dinama u tim finalima, da je onako dosta puta Dinamo dolazio kao favorit u toj utakmici. Međutim, Rijeka je pokazala da zna kako osvojiti, pogotovo protiv Dinama. Tako da mora biti na tragu takvih jednih utakmica koje smo znali viđati.”

Što misliš, tko će biti motiviraniji? Dinamo može do dvostruke krune, a Rijeci bi to bila možda nekakva utješna nagrada nakon prošle sezone u kojoj su bili prvaci, u ovoj sezoni to nisu uspjeli. Zasad su treći, bore se za Europu.

“Pa mislim da će, što se tiče motivacije, jedni i drugi biti motivirani. Dinamu prilika za duplu krunu nakon prošle sezone bez trofeja. Rijeci, motivacija, naravno, osvajanje Kupa, znači, na neki način, ipak završiti sezonu uspješno. Tako da mislim da, iskreno, što se tiče motivacije, da će jednostavno jedni i drugi biti maksimalno motivirani. Evo, kažem, sad kako će biti, vidjet ćemo, ali na papiru to, kažem, izgleda onako malo više na strani Dinama. Međutim, sve je moguće.”

Obje momčadi dolaze i nakon pobjeda proteklog vikenda. Dinamo je slavio u derbiju protiv Hajduka, Rijeka je slavila protiv Vukovara 3:0. Jesi li gledao derbi? Kako ti se činio?

“Pa je, gledao sam derbi. Ovaj, pa onako, u početku nekako, hajde, to prvo poluvrijeme. Dinamo je imao možda jednu-dvije šanse, ništa puno. Hajduk, pa ja se ne sjćam, možda eventualno jedna, ono što se kaže, šansa. Međutim, jako malo. U drugom poluvremenu je to već bilo bolje. Pa i mogu reći što se tiče Hajduka i Dinama. Međutim, mislim da je zaslužena pobjeda Dinama, da je pokazao više. Jednostavno je pokazao tu kvalitetu, tu moć koja ih krasi, pogotovo ovaj drugi dio sezone. Tako da kažem, zaslužena pobjeda Dinama.”

Kad bi morao prognozirati kakva će utakmica biti na Opus Areni, očekuješ li neku oprezniju utakmicu ili utakmicu koja će biti više otvorenija, sa više golova?

“Pa iskreno, mislim da će biti onako opreznija utakmica. Međutim, ako netko tu i povede prvi, mislim da će se onda otvoriti utakmica, da će biti, u svakom slučaju zanimljiva za gledanje. E sad, teško mi je nešto prognozirati, ali mislim čak da evo, nakon dugo bi čak moglo to ići i u produžetke, odnosno kako ide sad dalje, su onda produžeci, penali, ne znam, ali mislim da bi čak moglo završiti neriješeno.”

Postoji li igrač koji bi možda mogao iznenaditi, koga vidiš možda kao potencijalnog junaka finala? Rekao si, mogao bi biti produžetaka, možda čak i penala…

“Pa iskreno, Dinamo ih ima puno koji, koji mogu biti heroji ovaj, pokazati, iskočiti, ono što se kaže. U Rijeci, iskreno, osim Fruka, trenutno ne vidim nikoga tko bi mogao, hajmo reći dati to nešto više. Međutim, nikad se ne zna. Evo, ja pamtim, iskreno, neka finala koji, koji su onako igrači koji nisu do tog momenta nešto, hajmo reći, imali nekakvu sezonu ili nekakve dobre utakmice, pa su onda u finalu pokazali da su oni ti. Tako da je, kažem, jako teško. Međutim, ono, prvo što mi pada na pamet to je, što se tiče Rijeke, Fruka, a što se tiče Dinama, mislim, možemo sad, ono što se kaže, nabrajati od Belje pa nadalje, ali sigurno bi imao tu dosta igrača koji ono, mogu biti ti.”

Pratiš, vjerujem, HNL. Kako vidiš Dinamo, Rijeku, Hajduk ove sezone i kako si vidio cijeli taj rasplet ovosezonskog prvenstva Hrvatske?

“Pa Dinamo se nekako u tom nekom početku tražio, iako je taj početak, onako, bio malo duži, jer, ono, tek, hajmo reći, ovaj drugi dio mogu reći da je, da je Dinamo, ono, pokazao pravo lice, da je, ono, sve sjelo na svoje, što se ono kaže. Možda im je išlo u prilog i to ispadanje iz Europe gdje svi jednostavno nakon toga, znači, to su baš bile, onako, utakmice gdje, gdje je izdominirao Dinamo, gdje je po 4:5 razlike dobivao protivnike. Tako da sigurno da su pokazali i moć ili kvalitetu, da su u jednom fantastičnom momentu. Rijeka je i onako imala toplo-hladnih utakmica, momenata gdje bi nekad onako u Europi pokazali stvarno jedan pravi europski gard. Onda bi nakon par dana došla HNL utakmica i tu bi onda onako pokazali, da kažem, lošu stranu Rijeke. Tako da kažem, da, pogotovo sad za i za ovo finalae, znači, moraju pokazati, onu kvalitetu i sve ono što ih je krasilo kroz Europu. A s druge strane, odnosno s treće strane, Hajduk je isto nekako, ono, u jednom momentu stalno je hvatao korak, bio je tu blizu Dinama. Međutim, ono što se kaže, kao da je Dinamo dodao gasa i Hajduk jednostavno opet i tom nekakvom, pa ja bih rekao, i traženju.

Međutim, pozitivno za Hajduk je, je dosta onako mladih, pogotovo ove sezone. Znači, igrača iz omladinskog pogona koje smo, koje smo vidjeli. Mislim da je bez obzira na sve, trener Garcia napravio jedan odličan posao i da mu se treba nastaviti vjerovati i sve. Tako da, to je nešto za što jednostavno treba vremena. I sad, možda uz isti, što se kaže, stožer i uz iste igrače, sljedeće sezone možda Hajduk može napraviti nešto više, ali jednostavno ove sezone mislim da pored ovakvog Dinama stvarno nitko nije imao šanse.”

Spomenuo si trenera Garciju. Što kažeš na Kovačevića i Sancheza i njihovu sezonu?

“Pa istina, da. Dobro, to su opet klubovi u kojima jedna ili, ili dvije, čak bih rekao, vezane utakmice, ako nisu pobjede, onda se odmah stavlja znak upitnika. Kovačević se jako dobro nosio u tim momentima. Mislim da je pokazao da je stvarno trener za velike stvari. Svugdje gdje je bio, nekako se vidio taj njegov rukopis. Što se tiče Sancheza, recimo, ovaj, dosta je onako rotirao i možda je to problem što Rijeka možda nije nekako, hajmo reći, i bodovno u boljoj situaciji nego šta je sada.

Mislim da je možda tu nije ustalio onu neku početnu jedanaestorku i da ga je to malo koštalo nekih utakmica. Tako da, ovaj, možda za ubuduće, ovisno hoće li ostati u Rijeci, sigurno je to nešto na što bih upozorio.”

Spomenuo si i Diona Drena Belju. Kako ga vidiš ove sezone? Priča se da bi ga Dalić trebao povesti na Svjetsko prvenstvo. Što ti misliš o tome?

“Pa definitivno, definitivno je zaslužio poziv. Mislim, 30 golova u HNL-u, to je dovoljan pokazatelj. Ako bude, ono što se kaže, sportske sreće, pa da dostigne taj Eduardov rekord, mislim da je stvarno, evo ne pamtim koji je igrač toliko golgeterski dominirao posljednjih nekoliko sezona i definitivno zaslužuje. Jer nekako, kad onako vidim, neke igrače kako su dolazili do, do reprezentacije, ne kažem da nije zasluženo, ali mislim da s obzirom na sve ono šta je on pokazao, plus što onako, oni Dalić onako dosta puta naglašava tu nekakvu problematiku, da tako ja kažem, u, u vrhu napada i mislim da je takvog jednog igrača, ovaj, sigurno potrebno imati u reprezentaciji.”

Rekli smo, ti znaš kako je to osvojiti Rabuzinovo sunce. Kakav bi savjet dao objema momčadima? Što je ključ uspjeha?

“Jednostavno, ono, moraju ono, već od prije tri dana živjeti za to, biti maksimalno fokusirani, kažem, motivirani. Sigurno vjerujem da će biti. Jednostavno živjeti za to. I bitan je taj kolektiv. Znači, u jednoj utakmici sve je moguće. Tu jednostavno, ono što se kaže, ego staviti po strani i jednostavno svi živjeti, svi se boriti, trčati onako, što se kaže, i više nego šta treba i to je jedini putokaz.”

Kad bi morao izabrati igrača sezone HNL-a i trenera sezone, koga bi izabrao?

“Pa definitivno bih izabrao Belju i Kovačevića. Mislim da su njih dvojica pokazali i ono što se kaže, i u dobrim i u lošim momentima, da jednostavno da su oni ti, da su pravi. Po meni, mislim, sigurno tu u prilog ide i sam Dinamo koji je stvarno izdominirao, ne samo njih dvojica, nego svi skupa. Ali nije, nije lako, recimo, kad gledam u današnjem svijetu, nije lako biti trener iz razloga šta ima puno, onako, ega, da tako kažem, i to se treba uklopiti u, u jedno. Zto kažem, skidam kapu Kovačeviću. Tamo ima dosta i kvalitete i sigurno ima dosta njih koji možda i nisu zadovoljni u datom momentu što ne igraju, ali on je to pokazao da jednostavno daje, napravio je grupu pravih igrača, momaka, jednostavno je spojio sve to u jedno i svaka mu čast na tome. A kažem opet za Bellu, mislim, nema se tu šta puno dodati, 30 golova, strašna dominacija u HNL-u i općenito u svim nekim utakmicama koje igra, jednostavno se vidi ta klasa.”

Ti si prošao i HNL i kup i sve te derbije. Kojeg se sada najradije sjetiš? Znamo da više nisi u HNL-u.

“Broj jedan za mene derbi je, je s Rijekom, kad smo dobili Dinamo na Rujevici 5:2. Nekako to pamtim kao jednu onako dominaciju, jer nekako kroz svu moju povijest HNL-a, rijetki su bili momenti kad si mogao, recimo Dinamo, ali puno puta sam igrao protiv njih, da si tako izdominirao. Bilo je dosta puta gdje sam ja bio taj koji je izdominiran i da bi dobijao po, po četiri, pet komada, ali tu utakmicu pamtim baš nešto kao nešto posebno gdje ono, ne znam, ta noć je bila nešto posebno i kažem, baš se onako rado sjetim toga i to mi je onako najupečatljivije u tim svim derbijima.”

I evo, još za kraj, vratio si se iz Kine, vratio si se u hrvatski nogomet, u Orijent. Kako ti je u Orijentu?

“Pa dobro, iako situacija nije bajna, u borbi smo za, za opstanak. Sigurno da nije lako. Međutim, drago mi je što sam se i vratio nakon četiri, pet godina izbivanja iz Hrvatske. Drago mi je što sam ponovo tu, što sam ponovo u Hrvatskoj, što još igram nogomet i sve tako. Da, eto, radujem se svemu tome. A što se tiče, kažem, rezultata, nije neka bajna situacija, ali nekako vjerujem u ekipu, vjerujem u svih nas da se možemo izvući.”