Gattuso u svom stilu novinarima: ‘Nije moj problem ako ste očekivali 11:1’

Talijanski trener oštar prema medijima.

Italija je u četvrtak jedva svladala Moldaviju u Kišinjevu sa 2:0. Sve do 88. minute bilo je 0:0, a onda su Mancini (88) i Esposito (90+2) ipak osigurali tri boda Azzurrima.

Na pitanje je li to bio najslabiji nastup Italije, oštro je Gattuso odgovorio novinarima RAI Sporta.

“Što mislite, ovo nije bio najbolji nastup Italije? Moldavija nikada nije imala udarac u okvir gola. Ako ste očekivali 11:1 kao što je Moldavija imala protiv Norveške, onda to nije moj problem. Nema lakih utakmica.”

Pogodili su ga povici malobrojnih talijanskih navijača na stadionu.

“Osjećam se loše zbog onoga što sam danas čuo od publike, povike koji nam govore da se bacimo na posao. Ovo je trenutak kada moramo ostati ujedinjeni, momčad radi ono što treba. Doći u goste i čuti 500-tinjak navijača kako vrijeđaju igrače, to ne prihvaćam.”

Pohvalio je igrače koji su dobili priliku.

“U redu je, izvesti 11 novih igrača od početka je teško. U sebi sam osjećao da bismo mogli čak i izgubiti s toliko promjena, ali skidam im kapu, odigrali su bolje nego što sam očekivao”, rekao je Gattuso.

