Gattuso nakon otkaza u Italiji napravio isto što i u Hajduku pa oduševio Talijane

Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso nije se uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo s Italijom te je podnio ostavku.

Talijanski nogomet proživljava jedno od najtežih razdoblja u svojoj povijesti nakon što se reprezentacija ponovno nije uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo, po treći put zaredom. Ovog puta izbacila ih je Bosna i Hercegovina u Zenici nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Nakon svega, Gattuso je podnio ostavku, otišao je iz Saveza predsjednik Gabriele Gravina kao i generalni direktor legendarni Gianluigi Buffon.

Dnevnik Corriere della Sera otkrio je kako razlog nešto kasnije objave Gattusova otkaza nisu bili pregovori o Gattusovoj budućnosti ili menadžerski spor, već isplata otpremnina članovima njegova stručnog stožera.

Gattuso je inzistirao da se prije službene objave njegove ostavke podmire sva dugovanja prema njegovim suradnicima, čak i po cijenu vlastitih financijskih prava.

Sad već bivši izbornik Italije se odrekao preostalog iznosa svog ugovora sa Savezom kako bi osigurao da njegovi pomoćnici što prije dobiju naknadu.

Ovaj potez nije presedan u Gattusovoj karijeri, već nastavak njegovog običaja da odlazi bez odštete. Godine 2019. napustio je Milan odrekavši se otpremnine, iako mu je ugovor vrijedio do 2021., kako bi se plaće njegova stožera isplatile za preostale dvije godine.

Prema pisanju SportMediaseta, istu je praksu primijenio i tijekom angažmana u OFI Kreti, Pisi i splitskom Hajduku, gdje je uvijek birao tihi odlazak, odričući se vlastitih potraživanja radi stabilnosti svojih suradnika.