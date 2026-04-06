Capello: U Italiji se hoda ili trčkara, u ostalim zemljama se sprinta

xPierrexTeyssot IPAxSportx via Guliver

Legendarni talijanski trener Fabio Capello otvoreno je govorio o stanju u nogometnoj reprezentaciji Italije, a njegove poruke nimalo nisu optimistične.

Capello smatra da poraz i loša igra protiv Bosne i Hercegovine u Zenici nisu iznimka, već realna slika stanja u talijanskoj reprezentaciji.

“Nažalost, talijanski nogomet je upravo ono što smo vidjeli u Zenici. Dovoljno je pogledati Ligu prvaka da se vidi prava razina. Odgovor je jasan”, rekao je Capello.

Kaže i da je alarmantno što se Italija nije plasirala na SP već treći put.

POVEZANO Evo protiv koga će BiH igrati uoči Svjetskog prvenstva

“Tri uzastopna neuspjeha znače da bolest nije izliječena”, upozorio je Capello.

“Kod nas se hoda ili lagano trčkara. U drugim se zemljama sprinta. Brzina dodavanja, kontrola lopte, sve to radimo presporo za međunarodnu razinu.”

Otkrio je što misli da je veliki problem.

“Najveći problem je u mlađim uzrastima. Djeca s 12 godina već uigravaju akcije, a to je pogrešno. Prvo moraju naučiti tehniku. Ne možete druge učiti ako sami ne znate igrati. Trener mora znati pokazati kako se puca, dodaje i igra glavom”, poručio je legendarni Talijan.

Dao je primjer Španjolske.

“Tamo djeca stalno igraju u školama. Njeguju kulturu tehnike, poput ‘ronda’. To je osnova. Kod nas se na to gleda kao na gubljenje vremena”, usporedio je Capello.

Može li se Italija vratiti na staze slave?

“Novi izbornik može malo toga učiniti. Mora imati sreće da pronađe pravu momčad i da je posloži. Istina je da nedostaje kvalitete”, zaključio je legendarni talijanski stručnjak.