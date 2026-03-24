Gattuso je zvijezdu poslao kući pred ključnu utakmicu: ‘Bilo je beskorisno da ostane’

Action Images via Reuters/Jason Cairnduff via Guliver

Talijanski reprezentativac neće igrati važnu utakmicu.

Uoči ključne utakmice doigravanja protiv Sjeverne Irske, izbornik Italije Gennaro Gattuso je potvrdio da je krilnog igrača Federica Chiesu poslao kući, što znači i vjerojatni konačni razlaz s reprezentativcem, piše ESPN.

Gattuso je objasnio da je odluka donesena zbog manjih fizičkih problema, ali i igračeva mentalnog stanja.

“Imao je neke manje probleme i procijenili smo da je beskorisno da ostane”, rekao je Gattuso.

Na pitanje zašto Chiesa odlazi dok drugi ozlijeđeni igrači poput Sandra Tonalija, Gianluce Scamacce i Alessandra Bastonija ostaju s momčadi, Gattuso je odgovorio:

“Zato što nema svaki igrač isti mentalitet. Kad čujem da netko oklijeva, znam da moram donijeti odluku. Odlučili smo to zajedno. Osjećao je da nije spreman i otišao je kući. Moram to prihvatiti.”

Umjesto Chiese, koji je ove sezone započeo samo jednu utakmicu Premier lige za Liverpool, pozvan je krilni igrač Bologne Nicolò Cambiaghi.

Ako žele na SP, Azzuri prvo moraju u Bergamu pobijediti Sjevernu Irsku, a zatim sljedeći tjedan u gostima biti bolji od Walesa ili Bosne i Hercegovine.

“Neosporno je da postoji nervoza. Samo netko bez krvi u žilama to ne bi osjetio. Ali moramo dobro obaviti posao i prenijeti puno pozitivnosti.”

“Nema alibija”, kaže Gattuso pa dodaje:

“Beskorisno je razmišljati jesmo li mogli bolje. Jedino o čemu trebamo misliti jest utakmica u četvrtak. Zaboravite da smo osvojili četiri Svjetska prvenstva, dva Eura i olimpijski naslov. Za nas postoji samo utakmica u četvrtak. Svi igrači koji su ovdje znaju za što igramo i koliko je to važno.”

