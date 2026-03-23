Gattuso u borbi za SP: ‘Nema izgovora, svi su svjesni koliko je ova utakmica važna’

Nogometna reprezentacija Italije četiri puta je bila svjetski prvak, a dva puta europski prvak, međutim Azzurri nisu uspjeli izboriti plasman na zadnja dva SP-a, a nadolazeće svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku pokušat će izboriti kroz dodatne kvalifikacije koje kreću ovog tjedna.

Italija je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bila druga iza Norveške, pa je završila u playoffu. U četvrtak je prvo očekuje Sjeverna Irska, a bolji iz njihovog sraza igrat će protiv pobjednika susreta Wales – BiH za jedno mjesto na SP-u.

“Moramo razmišljati o tome što nas čeka. Već je teško nositi dres Azzurra, posebno posljednjih godina. Italija nije igrala na posljednja dva svjetska prvenstva, pa moramo biti u stanju učiniti da se igrači osjećaju lakše. Znamo da postoje poteškoće, međutim važno je kako reagiramo. Imamo veliku šansu,” kazao je talijanski izbornik Gennaro Gattuso na konferenciji za novinare u Covercianu.

Talijani imaju dosta problema s ozljedama, međutim bivši trener Hajduka ne želi u izostancima tražiti ispriku.

“Nema izgovora, moramo razmišljati samo o utakmici u četvrtak. I druge momčadi imaju ozlijeđene igrače. Morao sam odabrati igrače koji su u najboljoj formi. Puno smo radili. Moj tim i ja smo učinili sve što smo mogli, a sada je na nama. Svi se moraju usredotočiti samo na ovu utakmicu,” dodao je.

Dodao je kako su i ozlijeđeni igrači htjeli doći u talijansku bazu kako bi pružili podršku ostalima.

“Svi su htjeli doći ovdje. Kad je netko ozlijeđen, obično razmišlja o tome da ostane u klubu kako bi se oporavio, ali to se promijenilo i vidim veliku predanost, to nije klišej,” naglasio je Gattuso.

“Svi igrači koji su ovdje svjesni su zašto igramo i koliko je ova utakmica važna. Radimo što moramo, tako da u utakmicu ulazimo s velikim mirom, nema potrebe da ih gušimo. To su igrači koji su puno toga osvojili, igrali finale Lige prvaka i osvojili Europsko prvenstvo s dresom Azzurra. Čvrsto vjerujem u naše igrače,” istaknuo je Gattuso.

Komentirao je i nadolazećeg suparnika.

“Sjeverna Irska puno trči, igraju vertikalno i zastrašujući su u prekidima, tako da nam treba velika smirenost,” poručio je.

Kvalifikacije za SP pratite samo na Sport Klubu.

