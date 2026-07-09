Garcia o zvižducima i odnosu s Livajom: ‘Možda to ne vole…’

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je zadovoljstvo predstavom svoje momčadi nakon pobjede od 2:0 protiv slovačke Žiline na otvaranju europske sezone.

Španjolski strateg pohvalio je angažman i energiju cijele ekipe, ali je istovremeno pozvao na maksimalan oprez uoči uzvratnog susreta.

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“Gol katkad padne, katkad ne. Zadovoljan sam kako je momčad odradila utakmicu, uživali su na terenu. Odigrali smo odličnu utakmicu, a i Žilina je imala šansi. Vrlo su snažna momčad. Znamo da moramo biti u istom ritmu u uzvratu, s istim intenzitetom. Odlično smo minimalizirali njihove kvalitete.”

Strateg Bijelih posebno je apostrofirao trkački dio i timski duh koji je njegova momčad prezentirala pred poljudskom publikom.

“Imali smo 11 igrača koji su trčali kao ‘ludi’. Svi su išli naprijed, vraćali se nazad. Bilo je i grešaka, ali bitno je raditi naporno kako bi ih riješili.”

Garcia se osvrnuo i na pojedinačne izvedbe novih i starosjedilačkih snaga, poput Dalissona, Šege, Melnjaka i Brajkovića, naglasivši specifičnu kvalitetu, dobar pas i doprinos u oba pravca. Ipak, unatoč solidnoj prednosti, svjestan je da prolazak u sljedeću fazu još nije osiguran.

“Mogli smo zabiti još koji gol, 2:0 je vrlo varljiv rezultat. No, imala je i Žilina dobrih situacija. Idemo na uzvrat s istom idejom. U drugom dijelu smo krenuli s dosta energije u presing, a taktički se uvijek neke stvari moraju adaptirati.”

Tijekom službenog predstavljanja uoči utakmice, dio poljudskog stadiona uputio je zvižduke novom treneru, na što je on odgovorio vrlo smireno:

“Ne znam, možda ne vole način na koji radim, ali ostat ću vjeran svom poslu, kako ga radim.”

Goruća tema medijskih stupaca proteklih dana bio je i njegov odnos s prvom zvijezdom momčadi, Markom Livajom, koji je utakmicu započeo na klupi. Garcia je ugasio bilo kakve insinuacije o sukobu:

“Tretirao sam ga dobro, kao i sve ostale. Moje odluke vezane su isključivo uz nogomet. Nikad mi nije rekao da ga ne tretiram dobro.”