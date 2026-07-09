Garcia o zvižducima i odnosu s Livajom: ‘Možda to ne vole…’

Trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je zadovoljstvo predstavom svoje momčadi nakon pobjede od 2:0 protiv slovačke Žiline na otvaranju europske sezone.
Španjolski strateg pohvalio je angažman i energiju cijele ekipe, ali je istovremeno pozvao na maksimalan oprez uoči uzvratnog susreta.
“Gol katkad padne, katkad ne. Zadovoljan sam kako je momčad odradila utakmicu, uživali su na terenu. Odigrali smo odličnu utakmicu, a i Žilina je imala šansi. Vrlo su snažna momčad. Znamo da moramo biti u istom ritmu u uzvratu, s istim intenzitetom. Odlično smo minimalizirali njihove kvalitete.”
Strateg Bijelih posebno je apostrofirao trkački dio i timski duh koji je njegova momčad prezentirala pred poljudskom publikom.
“Imali smo 11 igrača koji su trčali kao ‘ludi’. Svi su išli naprijed, vraćali se nazad. Bilo je i grešaka, ali bitno je raditi naporno kako bi ih riješili.”
Garcia se osvrnuo i na pojedinačne izvedbe novih i starosjedilačkih snaga, poput Dalissona, Šege, Melnjaka i Brajkovića, naglasivši specifičnu kvalitetu, dobar pas i doprinos u oba pravca. Ipak, unatoč solidnoj prednosti, svjestan je da prolazak u sljedeću fazu još nije osiguran.
“Mogli smo zabiti još koji gol, 2:0 je vrlo varljiv rezultat. No, imala je i Žilina dobrih situacija. Idemo na uzvrat s istom idejom. U drugom dijelu smo krenuli s dosta energije u presing, a taktički se uvijek neke stvari moraju adaptirati.”
Tijekom službenog predstavljanja uoči utakmice, dio poljudskog stadiona uputio je zvižduke novom treneru, na što je on odgovorio vrlo smireno:
“Ne znam, možda ne vole način na koji radim, ali ostat ću vjeran svom poslu, kako ga radim.”
Goruća tema medijskih stupaca proteklih dana bio je i njegov odnos s prvom zvijezdom momčadi, Markom Livajom, koji je utakmicu započeo na klupi. Garcia je ugasio bilo kakve insinuacije o sukobu:
“Tretirao sam ga dobro, kao i sve ostale. Moje odluke vezane su isključivo uz nogomet. Nikad mi nije rekao da ga ne tretiram dobro.”
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