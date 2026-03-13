Garcia: Moji su ciljevi drugačiji, nisu postavljeni da budemo prvaci

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nakon poraza u derbiju od Dinama, Hajduk se okreće novom prvenstvenom susretu.

U nedjelju na Poljud od 15 sati gostuje Lokomotiva u 26. kolu SHNL-a, pa je tom prilikom trener Splićana Gonzalo Garcia najavio utakmicu.

Nakon poraza od Dinama i -10 bodova, kakav je Vaš status i što očekujete od novog sportskog direktora. Navodno bi trebao biti Nijemac.

“Nismo razgovarali, nemamo o čemu. Moji su ciljevi drugačiji, nisu postavljeni da budemo prvaci. O sportskom direktoru ne znam puno. Očekujem da ima plan i da surađujemo.”

Što je s Livajom? Kako motivirati igrače?

“Oni su profesionalci, moraju biti stalno motivirani. Moraju rasti i napredovati. Ne bi ovo trebao biti sprovod, to što smo 10 bodova iza Dinama. Već sam to objašnjavao. To je realnost. Moji ciljevi su bili posložiti momčad koja zna igrati nogomet i razviti mlade igrače, pokazati se u Europi. Motivacija treba biti doći i raditi. Ako nije tako, onda ne trebate niti biti ovdje.”

Situacija s ozljedama? Lokomotiva najavljuje tri boda.

“Isto kao i prošli tjedan, plus Hodak (zadnja loža, tri do četiri tjedna). Razumijem Lokomotivu, liga je izjednačena i shvaćam ideju trenera suparničke momčadi o tri boda. I mi tako razmišljamo. Lokomotiva igra dobar nogomet, sviđaju mi se.”

Novi stadion?

“Sjajne vijesti, potrebna je infrastruktura kako bi igrači napredovali. Nije ovo više ulični nogomet. Jasno je da momčad treba novi prostor za treninge. Tijekom tjedna ponekad ne možemo koristiti terene. Za trenera je važno da momčad ima prave uvjete.”

Bojite li se da će vas Rijeka preskočiti na ljestvici?

“Trener se uvijek boji. Rijeka je velik klub, prvak, a za to postoji razlog. Imaju kvalitetu, bore se u Europi, a mi nismo u tom položaju u ovom trenutku. Smatram da je naša prednost na ljestvici isto zaslužena i da postoji s razlogom.”