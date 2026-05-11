Flick s očima punim suza poručio: ‘Nikad neću zaboraviti ovaj dan’

xS.xRosx via Guliver

Trener Barcelone Hansi Flick, nakon pobjede (2:0) nad Real Madridom u El Clásicu i osvajanja naslova u La Ligi, bio je potpuno preplavljen emocijama.

Flicku je u nedjelju, na dan utakmice, preminuo otac, no nije ni pomišljao da ne vodi momčad u tako važnom trenutku kada se odlučivalo o naslovu prvaka.

Nijemac se trudio tijekom cijelog susreta zadržati hladnokrvnost, no po završetku utakmice bilo je vidljivo da se potpuno emotivno slomio. S očima punim suza obratio se javnosti:

“Nikada neću zaboraviti ovaj dan. Moja momčad je fantastična i oduševljen sam. Veoma sam ponosan na svoje igrače. Uzbudljivo je biti sa svojim navijačima kada pobijediš u El Clásicu i osvojiš titulu“, poručio je Flick.

Igrači su ga tijekom slavlja na terenu podizali i trudili se oraspoložiti ga, što im je u jednom trenutku i uspjelo.