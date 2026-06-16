Suparnik Vatrenih ostao bez ključnog veznjaka na otvaranju Svjetskog prvenstva

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xCelinaxLeiersx via Guliver

U utorak je kanadski sud odbacio žalbu Thomasa Parteyja, nogometnog reprezentativca Gane, nakon što mu je odbijen ulazak u Kanadu te će zbog toga propustiti dvoboj prvog kola skupine L Svjetskog prvenstva protiv Paname.

U toj se skupini nalaze Hrvatska i Engleska koji će međusobni, premijerni dvoboj na ovom SP-u, odigrati u srijedu s početkom u 22 sata u Dallasu.

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Nekadašnji vezni igrač londonskog Arsenala, a danas član Villarreala, optužen je u srpnju 2025. od strane londonske Metropolitanske policije za pet točaka silovanja i jednu točku seksualnog napada. U rujnu te godine se izjasnio da je nevin.

U veljači 2026. podignute su protiv Parteyja nove dvije optužbe za silovanje, za koje se također izjasnio da nije kriv.

Za razliku od Kanade američka vlada je odobrila vizu Parteyju koji će zbog toga nesmetano moći odigrati preostala dva dvoboja skupine L. Gana će u drugom kolu igrati protiv Engleske 23. lipnja u Bostonu, dok u trećem kolu igra protiv Hrvatske, a taj je susret na programu 27. lipnja u Philadelphiji.

Premda je Mackeda Bramwell, odvjetnica reprezentativca Gane, izjavila da se nada pozitivnom ishodu nakon podnesene žalbe Saveznom sudu u Ottawi, presuda na kraju nije bila pozitivna po nogometaša. Uz to je Bramwell, prije odluke, najavila da se Partey neće žaliti ako sudac donese presudu protiv njega.

Partey je tijekom karijere odigrao 58 utakmica za reprezentaciju Gane te je postigao 16 pogodaka.