Veznjak Engleske: Jedva čekamo utakmicu s Hrvatskom, svi osjećamo da smo na dobrom putu

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AP Photo/Kin Cheung via Guliver

"Znamo da će biti teških trenutaka na prvenstvu, ali bit ćemo spremni na sve", poručio je engleski nogometni reprezentativac Jordan Henderson dan prije utakmice prvog kola skupine L Svjetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske.

Dvoboj u Dallasu se igra u srijedu s početkom u 22 sata, a na dan utakmice će Henderson napuniti 36 godina. Nekada neizostavni član udarne momčadi Liverpoola, danas je igrač Brentforda.

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“Svi zajedno osjećamo da smo na dobrom putu i imamo veliku vjeru u sebe. Svima na svijetu želimo pokazati koliko dobri možemo biti. Naporno radimo i jedva čekamo početak, jedva čekamo ogled protiv Hrvatske“, izjavio je Henderson koji je tijekom karijere skupio 90 nastupa za reprezentaciju uz tri postignuta pogotka.

“Jasno nam je da neće na terenu uvijek ići po našim željama. Bit će nezgodnih trenutaka u kojima ćemo morati uložiti veliki trud. U tim trenucima sve će biti lakše ako dišemo kao jedan. Zajedništvo nas može nositi do pravih rezultata, na tome i radimo uoči početka prvenstva“, bile su Hendersonove riječi.