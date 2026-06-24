Poznat sudac ključne utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska je pobjedom 1:0 protiv Paname ostala u utrci za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. O prolasku dalje odlučivat će dvoboj posljednjeg kola skupine protiv Gane.
FIFA je u međuvremenu objavila da će utakmicu u Philadelphiji suditi kanadski arbitar Drew Fischer. On je već vodio jedan susret na ovogodišnjem Mundijalu, ogled Francuske i Iraka, koji je privremeno prekinut zbog loših vremenskih uvjeta.
Zanimljivo, i Hrvatska i Gana igrat će na istom stadionu na kojem je Fischer sudio spomenutu utakmicu.
Kanađanin u prosjeku pokazuje oko tri i pol žuta kartona po susretu, dok je u dvoboju Francuske i Iraka dodijelio samo jednu opomenu.
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