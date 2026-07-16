Je li Dani Olmo najpodcjenjeniji igrač Svjetskog prvenstva? ‘Kad je najvažnije, on zablista’

Dani Olmo igra fantastičan turnir u Sjevernoj Americi.
Svjetsko prvenstvo često u potpunosti promijeni percepciju o nogometašima. Nekima nastupi na najvećoj pozornici donesu status zvijezde, dok drugi zbog nekoliko pogrešaka izgube dio ugleda. No postoje i igrači koji, unatoč vrhunskim predstavama, ostanu u sjeni.
Prema pisanju uglednog njemačkog Kickera, upravo je Dani Olmo jedan od takvih nogometaša.
Njemački magazin postavlja pitanje:
“Je li Dani Olmo najpodcjenjeniji igrač Svjetskog prvenstva 2026.?”
Nijemci: Kad je najvažnije, Olmo zablista
Kicker smatra da je Olmo možda i najbolji ofenzivni vezni igrač dosadašnjeg dijela turnira, posebno zbog načina na koji razbija suparničke obrane koje igraju u niskom bloku.
Njegovo inteligentno kretanje, pravovremena dodavanja i sposobnost driblinga otvaraju prostor suigračima i stvaraju prilike, zbog čega njemački medij zaključuje:
“Kad je najvažnije, Dani Olmo zablista.”
Iako nije među najeksponiranijim zvijezdama prvenstva, 28-godišnji bivši igrač Dinama svojim igrama, osobito u ključnim trenucima, potvrdio je da pripada samom vrhu turnira.
Pohvale i iz Nizozemske
Olmove nastupe analizirali su i Nizozemci. Portal Voetbal ističe kako statistika tek djelomično otkriva njegov doprinos momčadi.
U polufinalnoj pobjedi Španjolske nad Francuskom (2:0) imao je samo 30 dodavanja, od kojih je pogriješio tek jedno, ali je pritom stvorio dvije velike prilike za pogodak.
Još zanimljiviji su FIFA-ini podaci koji prate kretanje igrača bez lopte. U samo 77 minuta igre Olmo je:
- čak 60 puta utrčao ili se otvorio za primanje lopte, više od bilo kojeg drugog igrača na terenu
- 41 put tražio loptu između protivničkih linija, dok nijedan drugi nogometaš nije imao više od 22 takva kretanja.
Zaključak Nizozemaca je da Olmo neprestano radi za momčad, otvara prostor i nudi se suigračima čak i kada na kraju ne dobije loptu.
Pred njim i reprezentacijom Španjolske sada je još samo posljednji izazov. U finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju od 21 sat igrat će protiv Argentine za naslov svjetskog prvak
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