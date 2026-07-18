Bizarno obećanje Cucurelle: ‘Tetovirat ću lice De la Fuentea i otići u mirovinu’

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Španjolski branič Marc Cucurella privukao je pozornost svjetske javnosti uoči velikog finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine, koje se igra u nedjelju od 21 sat.

Lijevi bek, koji je ovog ljeta prešao iz Chelseaja u Real Madrid, igra u životnoj formi – u nokaut fazi Mundijala nitko ga nije uspio predriblati, a odigrao je i svaku minutu za La Roju u Sjevernoj Americi.

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Na proslavi europskog naslova u Madridu prije dvije godine, Cucurella je pokazao da zna burno proslaviti trijumf kada je u iznimno veselom raspoloženju pjevao i nespretno repao o paelli, pivu i Erlingu Haalandu. Međutim, ako Španjolska preko aktualnih prvaka Južne Amerike stigne do svjetskog trona, planira povući daleko radikalnije poteze.

Cucurella je javno obećao da će se povući iz reprezentativnog nogometa ako Španjolska podigne trofej. Nakon što je 2024. godine već osvojio Europsko prvenstvo, smatra da bi vezivanje dviju najvećih titula bio savršen završetak njegove priče s nacionalnom vrstom.

U razgovoru za ugledni francuski list L’Équipe, posve je otvoreno objasnio motive iza ove neočekivane odluke:

“Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, sutradan ću nazvati Luisa i reći mu da više ne računa na mene, da se povlačim iz reprezentacije. S Europskim prvenstvom i Svjetskim prvenstvom, ne mogu napraviti ništa bolje od toga.”

Odlazak u reprezentativnu mirovinu nije jedino obećanje koje je ovaj ekscentrični branič prepoznatljive kovrčave kose dao uoči finalnog okršaja. U razgovorima za medije, uključujući postaje COPE i Fox Sports, potvrdio je da će u slučaju trijumfa odati vrlo specifičnu i trajnu počast izborniku koji je vratio Španjolsku na vrh.

“Mogao bih napraviti malu tetovažu”, započeo je Cucurella, a na pitanje što bi točno tetovirao ako Španjolska prišije drugu zvjezdicu nakon 2010. godine, ispalio je: “Lice Luisa de la Fuentea.”

Iako je prvotno priznao da ne zna gdje bi točno smjestio vječni portret svog izbornika, brzo je prihvatio prijedlog novinara da to bude na bicepsu, zaključivši da će mu to ostati “prekrasna uspomena”.