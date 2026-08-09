Ništa od Jakirovića: Ivanović iznenadio odabirom novog kluba

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AP Photo/Armando Franca via Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović prihvatio je ponudu Lensa, a francuski klub se približio konačnom dogovoru s Benficom oko transfera 22-godišnjeg napadača. Informaciju je prvi objavio najpoznatiji stručnjak za nogometne transfere, Fabrizio Romano.

Ivanović je posljednjih dana bio jedno od najtraženijih imena na tržištu. Za njegov potpis vodila se žestoka borba između Lazija i Lensa, dok su se ranije spominjali i Betis te Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića. Iako je rimski klub već imao dogovor s Benficom, Lens je izjednačio ponudu i u samom finišu preokrenuo utrku u svoju korist, ostavivši konačnu odluku samom igraču.

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Presudni adut francuskog kluba bio je izravan plasman u Ligu prvaka. Mogućnost nastupa u najelitnijem klupskom natjecanju prevagnula je u korist Lensa, koji je prošle sezone bio najveća senzacija Ligue 1 — završili su na drugom mjestu iza PSG-a i osvojili francuski Kup pobjedom nad Nicom.

Ivanoviću će ovo biti nova stepenica u karijeri nakon što je prošlog ljeta stigao u Benficu iz belgijskog Union Saint-Gilloisea u transferu vrijednom 23 milijuna eura (uz pet milijuna bonusa). U svojoj debitantskoj sezoni u Lisabonu skupio je 42 nastupa u svim natjecanjima, odigravši 1437 minuta uz učinak od devet pogodaka i dvije asistencije.

Iako je s tursko-portugalskim velikanom imao ugovor do 2030. godine, u potrazi za većom minutažom i glavnom ulogom na terenu odlučio se za odlazak u Francusku. Od službene potvrde posla dijele ga još samo liječnički pregled i formalnosti.