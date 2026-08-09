Maresca otkrio kada se Rodri vraća u Manchester, Građani se i dalje nadaju da ostaje

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(AP Photo/Phelan M. Ebenhack, File) via Guliver Image

Barcelona nastavlja intenzivno raditi na transferu Rodrija, a prema pisanju Asa trenutačno je u najboljoj poziciji za dovođenje španjolskog veznjaka. Katalonci su već u pregovorima s Manchester Cityjem i žele pokušati zaključiti posao prije početka nove sezone.

Rodri, koji je na posljednjem Svjetskom prvenstvu proglašen najboljim igračem turnira, trenutačno je na odmoru, dok njegova momčad odrađuje pripremne utakmice. Njegova budućnost jedno je od najvećih pitanja uoči nove sezone, a važan trenutak mogao bi uslijediti njegovim povratkom u Manchester.

Trener Enzo Maresca nakon pripremne pobjede protiv Atletico Madrida kratko je komentirao situaciju.

“Kako sada stvari stoje, u Manchesteru će biti u petak”, rekao je Maresca.

Talijanski trener pritom je otkrio i da će Omar Marmoush u narednim danima odlučiti o svojoj budućnosti.

Rodrijev povratak u momčad mogao bi biti ključan za rasplet transferne priče. Manchester City želi što prije dobiti jasnu sliku o tome može li računati na svojeg veznjaka, dok bi njegova odluka mogla utjecati i na daljnje poteze engleskog kluba na tržištu, kao i na raspodjelu kapetanskih uloga.

Rodri navodno snažno želi prijeći u Barcelonu, ali ključno će biti da svoju želju jasno prenese čelnicima Cityja. Barcelona je već napravila prvi konkretan korak. Prema ranijim informacijama Asa, ponudila je oko 50 milijuna eura uz dodatnih deset milijuna kroz bonuse, no engleski klub tu je ponudu odbio.

Manchester City za svojeg veznjaka traži oko 65 milijuna eura, pa se očekuje da će Barcelona uskoro poslati poboljšanu ponudu. Rasplet bi mogao uslijediti nakon Rodrijeva povratka u Manchester, kada će i sam igrač morati jasno odlučiti želi li napustiti klub i vratiti se u Španjolsku.