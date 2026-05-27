Argentinski izbornik: Nije realno da nam se Messi priključi potpuno spreman

Osmerostruki osvajač Zlatne lopte zamijenjen je tijekom utakmice protiv Philadelphia Uniona, što je odmah potaknulo pitanja o njegovom stanju uoči Mundijala. Scaloni je otkrio nove informacije o ozljedi svog ključnog igrača, naglasivši da problem nije ozbiljan, ali da Messi još nije potpuno spreman.

“Prve informacije nisu loše”, rekao je Scaloni za DSports. “Sada moramo pričekati razvoj situacije i dodatne pretrage kako bismo vidjeli potvrđuju li početne liječničke procjene.”

Iskusni napadač izašao je iz igre u 73. minuti pobjede 6:4 protiv Philadelphia Uniona nakon što je osjetio bol poslije izvedenog slobodnog udarca. Inter Miami kasnije je objavio da njihov kapetan osjeća bol u stražnjoj loži zbog zamora mišića.

Unatoč tome, Scaloni vjeruje da će Messi biti spreman za prvu utakmicu skupine J protiv Alžira 16. lipnja, čak i ako neće biti u idealnom fizičkom stanju.

“Svi smo željeli da nam se Messi priključi potpuno spreman, ali to trenutno nije realnost”, dodao je Scaloni. “Nije jedini, mnogi igrači još se oporavljaju od ozljeda. Najvažnije nam je da ih pripremimo kako bi Svjetsko prvenstvo dočekali u što boljem stanju.”