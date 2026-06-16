Modrićev Milan predstavio novog trenera

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AP Photo/Jon Super via Guliver Image

AC Milan je koncem sezone, zbog kiksa u posljednjem kolu protiv Cagliarija, ostao bez plasmana u Ligu prvaka. Ceh toga platio je iskusni talijanski trener Massimiliano Allegri koji je dobio otkaz. Dugo se pričalo o novom vođi na klupi Milana, a u utorak je stigla potvrda.

Novi trener Milana bit će Ruben Amorim, 41-godišnji Portugalac koji je posljednji posao imao u Manchester Unitedu. U Crvenim vragovima bio je od 2024. godine do početka 2026. nakon čega je zbog loših rezultata dobio otkaz.

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Osim Manchestera vodio je Sporting, Bragu, Bragu B te Casa Piju. U svojoj karijeri kao trener osvojio je tri portugalske Primeira lige, jedan portugalski Kup, tri Liga kupa te jedan Superkup. S Manchesterom je igrao i finale Europske lige gdje je izgubio od londonskog Tottenhama.

U Milanu bi Amorima mogao dočekati i hrvatski kapetan Luka Modrić, no još uvijek se ne zna hoće li on produžiti ugovor s Rossoneri ili će se odlučiti na novi korak u svojoj nogometnoj karijeri.