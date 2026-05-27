VIDEO / Matteoni za SK otkrio kada će Modrić donijeti odluku o mirovini: ‘Ostao je zatečen Milanovim neuspjehom’

Talijanski velikan Milan ostao je bez plasmana u Ligu prvaka nakon domaćeg poraza 2:1 od Cagliarija u posljednjem kolu Serie A. Luka Modrić u toj se utakmici vratio na teren nakon stanke zbog ozljede lica.

“Što se tiče Luke Modrića na stolu su samo dvije opcije. Prva je da ostane u Milanu još jednu sezonu, na čemu inzistira vlasnik kluba (op.a. Gerry Cardinale). S druge strane, planovi za Modrića se ove sezone nisu poklopili, a tu je on najmanje kriv. On je bio jedan od najboljih igrača Rossonera u ovoj sezoni. Prebacio je sva očekivanja. Navijači i mediji žele da nastavi igrati. Međutim, ostao je zatečen epilogom utakmice s Cagliarijem i malo se sada povukao. Stigao je u Hrvatsku gdje će se odmoriti 3-4 dana do petka, kada se priključuje reprezentaciji. U tim danima će donijeti odluku jer od njega to traže iz Milana. Dakle, opcije su da nastavili ili završi karijeru.

Osobno smatram da ne treba završiti karijeru. Kada igrač ima toliko staža i dobro se osjeća, ostaviti sve u jednom dahu unutar 10 dana neočekivano, možda ne bi bilo dobro za njegovu prilagodbu na mirovinu koja je u potpunosti zaslužena. Možda bi se ona u klupskom smislu trebala odgoditi za godinu dana. No, to on će on odlučiti”, rekao je Matteoni pa se osvrnuo na probleme u Milanu:

“Dogodilo im se ono što je malo tko očekivao po pitanju epiloga sezone. Dugo su bili u, ne baš uvjerljivoj, borbi za naslov. Po meni, ta momčad nema snagu da prekine dominaciju Intera. Lani su imali jaču momčad nego sada pa su završili osmi. To pokazuje da unutar sustava nešto ne valja. Milan je izgubio od Cagliarija nakon 29 godina na domaćem terenu. Svi ti nemiri unutar kluba i manjak zajedništva se osjete.

Zlatan Ibrahimović nije zaposlenik Milana, već je savjetnik vlasnika Cardinalea i ima dionice koje mu je vlasnik dao da ga privuče u taj projekt. Dakle, on ne može biti smijenjen u Milanu jer ne pripada klupskoj strukturi. S druge strane, ima veliki utjecaj i činjenica da je samo on ostao od svih govori da mu Cardinale vjeruje, što nije po volji navijača koji su uglavom protiv Ibrahimovića i Cardinalea.”