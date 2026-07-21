Argentinska zvijezda nakon izgubljenog finala: ‘Vrijeme je da razmislim što dalje’

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Nakon poraza Argentine od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, vratar Emiliano Martinez otvorio je pitanje svoje reprezentativne budućnosti. Iskusni 33-godišnjak na društvenim je mrežama priznao da razmišlja o povlačenju iz nacionalne momčadi nakon jednog od najtežih poraza u karijeri.

“Sanjao sam da ćemo ponovno osvojiti naslov. Sanjao sam da ćemo pehar vratiti u Argentinu i još jednom ispisati povijest. Istina je da je ovu bol teško opisati riječima. Mnogo je stvari o kojima moram razmisliti i odlučiti kako dalje, te je li došlo vrijeme da se povučem”, objavio je na Instagramu.

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Pojedini argentinski mediji nagađaju kako je na njegovu odluku mogao utjecati i val kritika nakon izjave o Malvinskim Otocima. Martinez je poručio da ta tema nije bila dodatni motiv reprezentacije, što je izazvalo brojne negativne reakcije dijela navijača na društvenim mrežama.

Martinez je za Argentinu odigrao 67 utakmica te osvojio Svjetsko prvenstvo, dvije Copa Americe i niz individualnih priznanja, uključujući Zlatnu rukavicu na Mundijalu u Kataru te nagradu Yashin za najboljeg vratara svijeta.