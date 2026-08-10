Teška ozljeda napadača Barcelone: Izbivat će skoro cijelu sezonu

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver

U redovima Barcelone zavladala je nevjerica nakon što je 20-godišnji švedski reprezentativac Roony Bardghji na treningu u ponedjeljak doživio tešku ozljedu koljena.

Mladi napadač napustio je teren u suzama, a prema informacijama koje donosi Fabrizio Romano, radi se o najgorem scenariju — ponovnom puknuću prednjeg križnog ligamenta desnog koljena.

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Bardghjiju slijedi nova operacija i stanka od šest do sedam mjeseci, što znači da je predstojeća sezona za njega praktički završena. Ovo je strašan udarac za talentiranog Šveđanina kojem je to već druga identična ozljeda u karijeri; prije dvije godine, dok je još nosio dres Kopenhagena, doživio je istu ozljedu na istom koljenu zbog koje je izbivao deset mjeseci.

Ova nesreća stigla je u najgorem mogućem trenutku i za klupsku upravu. Bardghji je bio pred samim realiziranjem posudbe u potrazi za većom minutažom pa zbog pregovora proteklog vikenda nije ni putovao s momčadi na prijateljski turnir u Udine.

Osim Katalonaca, vijest je uzdrmala i Amsterdam. Ajax je u Bardghjiju vidio primarnu metu i zamjenu za Miku Godtsa, no sportski direktor Kopljanika Jordi Cruyff sada je primoran okrenuti se drugim opcijama na tržištu.

Barcelona u novu sezonu kreće od drugog kola, nakon što je dobila odgodu zbog velikog broja igrača u završnici Svjetskog prvenstva. Sve utakmice La Lige pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.