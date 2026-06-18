Fifa se naklonila Perišiću: ‘To je bilo genijalno!’

Jedan detalj iz igre Vatrenih nije promaknuo Fifinim stručnjacima i unatoč poraz od Engleske u prvoj utakmici SP-a u Dallasu (2:4).
Fifa Training Centre, službena edukacijska platforma Svjetske nogometne federacije, izdvojila je akciju kod drugog gola Hrvatske kao primjer vrhunskog taktičkog rješenja, a u glavnoj ulozi našao se Ivan Perišić.
Iako je strijelac za 2:2 bio Petar Musa neposredno prije odlaska na odmor, Fifa u svojoj analizi ističe Perišićev doprinos nekoliko sekundi prije gola. Iskusni je Vatreni ulaskom s krila u sredinu odvukao sa sobom Reecea Jamesa, što je otvorilo prostor u engleskoj obrani i omogućilo akciju za izjednačenje.
Prema objašnjenju Fifa Training Centraa, Perišić je svojim kretanjem bez lopte posve poremetio obranu Engleske i stvorio ključni višak.
“Uvijek govorimo o golovima, ali ovaj put govorit ćemo o asistenciji. Perišićevo kretanje odvuklo je braniča i otvorilo prostor za suigrača. Musin završetak bio je kvalitetan, ali Perišićeva asistencija bila je genijalna”, stoji u analizi.
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