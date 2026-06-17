Perišić ostvario podvig kakav je uspio samo Messiju

Perišićeva asistencija za Musu bila je njegovo 12. izravno sudjelovanje kod pogotka na svjetskim prvenstvima. U tom razdoblju postigao je šest pogodaka i upisao šest asistencija.

Time se dodatno učvrstio na vrhu ljestvice hrvatskih reprezentativaca po učinku na Mundijalima. Najbliži su mu Mario Mandžukić i Davor Šuker, koji su sudjelovali u po šest pogodaka, odnosno dvostruko manje od Perišića. Hrvatski veteran tako još jednom potvrđuje koliko je važan na najvećoj nogometnoj pozornici.