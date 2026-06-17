Perišić ostvario podvig kakav je uspio samo Messiju

Ivan Perišić nastavio je ispisivati povijest hrvatskog nogometa u utakmici protiv Engleske. Asistencijom za pogodak Petra Muse postao je tek drugi igrač u povijesti koji je upisao asistenciju na četiri različita svjetska prvenstva.
Hrvatski reprezentativac dijelio je ključna dodavanja na Mundijalima 2014., 2018., 2022. i 2026. godine, a jedini nogometaš s boljim učinkom je Lionel Messi, koji je asistirao na čak pet izdanja Svjetskog prvenstva.
Perišićeva asistencija za Musu bila je njegovo 12. izravno sudjelovanje kod pogotka na svjetskim prvenstvima. U tom razdoblju postigao je šest pogodaka i upisao šest asistencija.
Time se dodatno učvrstio na vrhu ljestvice hrvatskih reprezentativaca po učinku na Mundijalima. Najbliži su mu Mario Mandžukić i Davor Šuker, koji su sudjelovali u po šest pogodaka, odnosno dvostruko manje od Perišića. Hrvatski veteran tako još jednom potvrđuje koliko je važan na najvećoj nogometnoj pozornici.
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