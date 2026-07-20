Fifa odabrala i najboljeg mladog igrača Svjetskog prvenstva

Dominaciju Španjolaca na SP-i u SAD, Kanadi i Meksiku upotpunio je i branič Pau Cubarsi (19) osvojivši nagradu za najboljeg mladog igrača prvenstva.
Nakon što je Rodri dobio nagradu za najboljeg igrača SP-a, a Unai Simon za najboljeg golmana i treće individualno priznanje otišlo je u španjolsku svlačionicu, u ruke mladog braniča Cubarsija.
Fifina nagrada za mladog igrača prvi je put dodijeljena na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, a dodijeljena je Nijemcu Lukasu Podolskom.
Nagrada se dodjeljuje najboljem igraču turnira koji ima najviše 21 godinu.
DOBITNICI:
2006 Njemačka – Lukas Podolski (Njem)
2010 Južna Afrika – Thomas Muller (Njem)
2014 Brazil – Paul Pogba (Fra)
2018 Rusija – Kylian Mbappe (Fra)
2022 Katar – Enzo Fernandez (Arg)
2026 SAD/Kanada/Meksiko – Pau Cubarsi (Špa)
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