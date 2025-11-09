Fifa iznenada mijenja pravilo oko ždrijeba za SP? Hrvatskoj to ne odgovara

Podijeli :

AP Photo/Czarek Sokolowski via Guliver

Hrvatska je gotovo sigurno osigurala Svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Vatreni su se nadali da bi mogli izboriti i prvu jakosnu skupinu na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, ali čini se da se sprema odluka Fife koja će to onemogućiti.

Naime, Football Meets Data navodi da će Fifa odnosu na Svjetsko prvenstvo 2022. godine promijeniti jedno pravilo oko nositelja.

POVEZANO VIDEO / Dalić ima još jedan razlog za veselje: Vatreni zaigrao nakon skoro tri mjeseca

Tada su momčadi iz dodatnih kvalifikacija bile automatski smještene u četvrtu jakosnu skupinu, neovisno o njihovim koeficijentima. Razlog za to je što u trenutku održavanja ždrijeba još nisu bile odigrane utakmice dodatnih kvalifikacija tako da nije bilo poznato tko će se iz njih plasirati na SP.

Fifa će sad navodno donijeti odluku da se u svim dokvalifikacijama uzima ranking reprezentacije koja ima najviše bodova na Fifinoj ljestvici.

🚨 BREAKING! 💥 We have strong indication that FIFA will CHANGE the seeding principle for teams that will qualify for WC 2026 via Play-offs! 🔙 At WC 2022 in Qatar, all PO teams were automatically placed into Pot 4, regardless of their FIFA pts. 🆕 But for WC 2026, FIFA is… pic.twitter.com/tcRsk9DOwK — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 9, 2025

Takva bi promjena bila loša vijest za Hrvatsku i još je udaljila u borbi za prvu jakosnu skupinu. Naime, Hrvatska je po trenutačnoj situaciji najbolje rangirana momčad u drugoj jakosnoj skupini, a još uvijek postoji mogućnost da po koeficijentu pretekne Njemačku.

No, to više ne bi bilo dovoljno za zauzimanje mjesta među nositeljima. Bolji koeficijent od Hrvatske ima i Italija, koja do izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo može samo čudom, ali zato ima osigurano mjesto u dodatnim kvalifikacijama. Čak i da se Italija ne plasira na Svjetsko prvenstvo putem dodatnih kvalifikacija, njezin koeficijent preuzela bi momčad koja je izborila plasman iz iste grupe dodatnih kvalifikacija u kojoj se nalazila Italija. To znači da bi Hrvatska morala navijati za kikseve i Njemačke i Italije.