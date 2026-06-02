VIDEO / U Kataru nas je odveo u nokaut-fazu, no ovoga puta Lukaku je bio nemilosrdan i potvrdio pobjedu Belgije

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Belgija je u 96. minuti potvrdila pobjedu pogotkom Romelua Lukakua, njegovim 90. u dresu reprezentacije.

Podsjetimo, upravo je Lukaku u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru propustio nekoliko velikih prilika u ogledu protiv Hrvatske, nakon čega je Belgija ispala iz skupine, dok su “Vatreni” prošli dalje i na kraju osvojili brončanu medalju.

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Ovoga puta belgijski napadač bio je nemilosrdan i rutinski je zaključio susret.

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