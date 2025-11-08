VIDEO / Dalić ima još jedan razlog za veselje: Vatreni zaigrao nakon skoro tri mjeseca

Podijeli :

Nogometaš Union Berlina Josip Juranović upisao je prve minute nakon skoro tri mjeseca. Juranović je ušao u 70. minuti susreta svog Uniona protiv Bayerna u 10. kolu Bundeslige koji je završio remijem 2:2. Zadnji je put Juranović zaigrao 23. kolovoza u pobjedi Uniona protiv Stuttgarta 2:1 u prvom kolu njemačkog prvenstva. U prošlom reprezentativnom ciklusu Juranović nije bio s reprezentacijom, pa sad i izbornik Zlatko Dalić ima razlog više za radost.

