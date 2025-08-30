Vukovar ga je potjerao zbog praćenja četničkih stranica, sada je pronašao novi klub

Podsjetimo, tada je priznao da je stranice poput “Četnici 1941“ zapratio još kao dijete, ispričao se klubu i navijačima, no Vukovarci su ostali pri odluci.

Vukovar uoči Dinama raskinuo s golmanom: ‘Takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo’ Oglasio se i golman s kojim je Vukovar raskinuo ugovor: ‘Iskreno žalim zbog tog čina’

Nedić karijeru nastavlja u Bosni i Hercegovini, gdje ga je Radnik Bijeljina predstavio kao novo pojačanje na vratarskoj poziciji: