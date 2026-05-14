VIDEO / Neredi na terenu i tribinama nakon finala u Mostaru, Štimac navijaču pokazao srednji prst

Screenshot / SportSport.ba

Nogometaši Zrinjskog, momčad Igora Štimca, četvrti su put osvojili Kup Bosne i Hercegovine nakon što su u uzvratnoj utakmici finala na stadionu Rođeni odigrali 1-1 protiv gradskog rivala Veleža te s ukupnih 2-1 slavili u dvomeču.

Zrinjski je poveo već u četvrtoj minuti pogotkom Nemanje Bilbije, koji je dodatno povećao prednost stečenu u prvoj utakmici.

Imao je Zrinjski prigodu u 72. minuti zaključiti ovaj susret, ali Bilbijin udarac s bijele točke obranio je Tarik Karić. Velež je izjednačio u šetoj minuti nadoknade preko Armina Spahića, ali domaćima to nije bilo dovoljno za preokret.

Utakmica je protekla u nervoznom ozračju, uz velik broj opomena i dva isključenja u završnici. U petoj minuti nadoknade isključen je gostujući branič Hrvoje Barišić, a tri minute kasnije i veznjak Veleža Edo Vehabović. U uvodnim minutama drugog poluvremena uslijedio je kratki prekid utakmice, s obzirom na to da su pirotehnička sredstva pala ispred gostujućeg golmana Gorana Karačića te mu se ukazivala pomoć.

Utakmica je završila napetom scenom na terenu, naguravanjem i sukobom igrača, dok su s tribina odjekivale brojne pirotehničke eksplozije što možete pogledati OVDJE. U cijelu situaciju uključio se i trener Zrinjskog Igor Štimac.

Prije nego što je dao izjavu na terenu, Štimac je ušao u verbalni sukob s navijačima Veleža. Nakon što su ga vrijeđali s tribina, odgovorio im je riječima: “Ajde, bolan, plači.” Prema navodima portala SportSport.ba, uz snimku događaja, Štimac se tu nije zaustavio, nego je navijačima pokazao i srednji prst.

Nakon toga je povikao: “Livada!”, a zatim dao izjavu. Riječ je o provokaciji koju često koriste navijači Zrinjskog prema gradskom rivalu Veležu, kroz pjesmu u kojoj se, među ostalim, pjeva: “Raduje me jedna istina, da ću opet prvak biti ja, ali nikada, Velež neće nikada, livada je uvijek livada.”