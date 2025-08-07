Vukovar uoči Dinama raskinuo s golmanom: ‘Takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo’

HNK Vukovar 1991 priopćio je kako je raskinuo ugovor s mladim vratarom Srđanom Nedićem.
Ovaj 18-godišnji čuvar mreže, inače rođen u Vukovaru, na društvenim je mrežama pratio četničke sadržaje koji su suprotni uvjerenjima kluba i vrijednostima koje zastupaju. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.
“HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, poduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem.
Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo.
Ispričavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira.
HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagirati na sve situacije koje ih dovode u pitanje.
Zahvaljujemo na razumijevanju.”
Nedić je prvotno najavljen kao novi prvi vratar kluba, ali na press konferenciji, Gordon Schildenfeld istaknuo je kako će Marino Bulat započeti ogled na Maksimiru.
