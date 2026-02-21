Neobična situacija u BiH: Klub usred utakmice objavio dolazak novog trenera

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver

Neobična scena obilježila je utakmicu 22. kola prvenstva BiH.

Sloga Meridian iz Doboja na svom je terenu izgubila 0:4 od Borca, a tijekom susreta klub je na društvenim mrežama objavio povratak bivšeg trenera.

“FK Sloga Meridian imenovala je Nedima Jusufbegovića za novog šefa stručnog stožera prvog tima. Dobro nam došao, Nedime!”, stajalo je u objavi koja je brzo postala viralna upravo zbog trenutka u kojem je objavljena.

View this post on Instagram A post shared by FK SLOGA MERIDIAN DOBOJ (@fkslogameridian)

Sloga je pretposljednja na tablici i ima tek bod više od Rudara iz Prijedora. Uz svega 14 postignutih pogodaka i 26 primljenih, jasno je zašto su se odlučili na promjenu na klupi, no rijetko se viđa da se takva odluka obznani usred same utakmice. Momčad je u tom susretu vodio privremeni trener Marko Mazalica (38), nakon što je Marko Maksimović ranije napustio klupu.

Nedim Jusufbegović tako se vraća na mjesto trenera koje je već obnašao u sezoni 2024./25. U karijeri je radio i kao pomoćnik u reprezentaciji BiH te samostalno vodio nekoliko premijerligaških klubova, među kojima su Velež, Igman Konjic, Čelik, GOŠK Gabela, Zvijezda Gradačac i Olimpik.