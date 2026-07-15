Garcia najavio uzvrat protiv Žiline: ‘Hajduku 2:0 povijesno nije dovoljno’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Trener Hajduka najavio je uzvratni susret prvog pretkola Europske lige u Slovačkoj te pozvao na maksimalnu ozbiljnost i agresivnost od prve minute.

Hajduk protiv Žiline brani prednost od dva gola iz prve utakmice, a trener Gonzalo Garcia svjestan je da posao u borbi za prolazak u sljedeću rundu kvalifikacija Europske lige još uvijek nije završen.

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Iako splitski sastav ima opipljivu prednost, strateg Bijelih spušta loptu na zemlju i podsjeća na prijašnja klupska iskustva u europskim natjecanjima.

“Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0:0”

Kada je riječ o potencijalnim promjenama u početnoj postavi za uzvratni dvoboj, urugvajski stručnjak ostao je zakopčan do grla:

“Nikad ne pričam o tome. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške.”