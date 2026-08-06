Vinicius usred pregovara s Realom napravio šokantan potez, navijači zabrinuti

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AP Photo/Lennart Preis via Guliver

Vinícius Júnior izazvao je veliku pozornost nakon što je izbrisao sve objave sa svog Instagram profila i uklonio profilnu fotografiju, baš u razdoblju kada se intenzivno govori o njegovoj budućnosti u Real Madridu.

Brazilski reprezentativac nije objasnio razloge takvog poteza, pa zasad nema potvrde da je riječ o poruci klubu ili mogućoj najavi odlaska.

Njegov aktualni ugovor s Realom vrijedi do ljeta 2027. godine, a pregovori o produljenju suradnje još uvijek nisu završeni. Unatoč brojnim nagađanjima na društvenim mrežama, Vinícius je mirno započeo pripreme s momčadi pod vodstvom novog trenera Joséa Mourinha.

Nakon drugog dana priprema otkrio je što Mourinho od njega očekuje.

“Želi da budem ono što sam uvijek bio – sretan, nasmijan i da igram svoj nogomet.”

Brazilac je istaknuo kako je naglasak na pripremama prije svega na fizičkoj spremi kako bi momčad tijekom sezone imala što manje problema s ozljedama.

“Moramo se dobro fizički pripremiti kako bismo imali manje ozljeda i cijele sezone mogli računati na sve igrače. Radili smo u teretani i odradili kratke, ali vrlo intenzivne vježbe za noge. Svi smo bili jako umorni, no to je normalno u ovom dijelu priprema.”

Vinícius je član Real Madrida od 2018. godine i u međuvremenu je izrastao u jednog od ključnih igrača momčadi. Ipak, pitanje njegova ostanka još nije riješeno jer predstavnici igrača i klupsko vodstvo još nisu uskladili uvjete novog ugovora.

Real želi izbjeći situaciju u kojoj bi Vinícius ušao u posljednju godinu postojećeg ugovora bez dogovora o nastavku suradnje, dok se u engleskim medijima kao mogući zainteresirani klub spominje Arsenal. Zbog toga je brisanje sadržaja s Instagrama izazvalo dodatne špekulacije, iako sve upućuje na to da je Brazilac trenutačno potpuno usredotočen na pripreme i novu sezonu u Madridu.