Bračun za SK bez pardona o Dinamu: ‘Izgledaju sramotno! Daj mu papire i neka ide dalje. Tako se to radi’

Podijeli :

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Nakon novog teškog europskog poraza Dinama, koji je u dvoboju petog kola Europske lige poražen na gostovanju kod francuskog Lillea 4:0, mnogi su razočarani igrom Modrih.

Bio je to Dinamov drugi poraz u pet europskih nastupa ove sezone – nakon sjajnog otvaranja s dvije pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija iz Tel Aviva, uslijedila je serija od tri ogleda bez trijumfa: remi kod Malmoa (1:1) te teški udarci kod kuće protiv Celte (0:3) i u gostima kod Lillea (0:4).

Upravo o toj posljednjoj utakmici i stanju u momčadi svoj je osvrt dao legendarni Dinamov nogometaš Milivoj Bračun.

Kovačević: Kad gledate stanje na terenu, ovo i nije previsok rezultat VIDEO / Dinamo teško stradao, opasno je što je dojam očajan!

Upravo o posljednjoj utakmici protiv Lillea i stanju u momčadi svoj je osvrt dao legendarni Dinamov napadač Milivoj Bračun.

Je li ovo realnost Dinama u ovom trenutku – nakon poraza od Celte i Lillea?

„Razočaran sam jako igrom, ali moramo prvo reći da je u Dinamu puno novih igrača i da će proces trajati. Trebat će napraviti novu selekciju, doselekcionirati kompletan kadar. Ovo je dobar period da se vidi tko može nastaviti raditi rezultat u Dinamu, a tko ne. Dinamo je ipak u krizi, to se vidi, ali isto tako moramo priznati da svi igrači koji su došli nisu iste kvalitete.“

Sezona nije loše krenula – tri derbija u domaćem prvenstvu, pobjede protiv Fenerbahçea i Maccabija?

“Problem je upravo to – ona početna energija koju je Dinamo imao jednostavno je nestala. To je normalno: kad se napravi pripremni dio, svi misle da će biti u prvih 11 ili 12. Onda se znaju stvoriti i mali klanovi. Ako se nije reagiralo na vrijeme i “pročistila” svlačionica, onda dođe do problema.

I mene je iznenadila ova kriza i neki porazi jer su puna dva mjeseca uigravali jednu formaciju, jedan kostur momčadi. Nakon prvih lošijih rezultata od toga se odustalo i krenulo se u svakakve kombinacije. Beljo je krenuo, Kulenović ulazio u prvih 11, pa Bakrar… Momčad nije međusobno upoznata – a prošla su već tri-četiri mjeseca. Imali su dovoljno vremena, ali izvana je teško vidjeti što se unutra događa.“

Kao bivši igrač i navijač, kako ste proživjeli ta dva poraza od Celte? Kad se zbroji 0:7, nije ugodno…

„Ovo je realnost za ovu ekipu. Nekadašnja ekipa je nedavno ipak igrala Ligu prvaka, to je bila sasvim druga kvaliteta. Mislim da će Dinamo morati već ove zime, a onda i na ljeto u prijelaznim rokovima, napraviti puno promjena. Moramo biti svjesni da većina ovih novih igrača nije bila standardna u svojim bivšim klubovima.“

Boban je kao arhitekt ove rekonstrukcije u teškoj situaciji – spasio je trenera, pokušao stabilizirati momčad…

“Da, Dinamo nije naučen na domaće poraze. Moramo biti svjesni da se kompletna ekipa promijenila – dvadesetak novih igrača je došlo. Sada je i Nevistić ispao, ostao je Mišić i to je to. Tu je i mali Stojković koji je pola sezone bio ozlijeđen. Nije lako uigrati ekipu, iako su imali vremena.”

Sada dolazi derbi Dinamo – Hajduk. Može li to preokrenuti sezonu?

“Ma dobro, ima još puno do kraja. Još nismo završili ni prvi dio sezone. Hajduk je već mislio da je nešto napravio, pa je dobio pet komada od Rijeke. Treba ostati mirne glave. Problemi u svlačionici očito postoje. Tko to treba riješiti? To se mora riješiti unutar svlačionice. Najmanji je problem smijeniti trenera – ali momčad ostaje ista. Trebat će padati glave u svlačionici.”

Znači, mislite da bi se neki igrači trebali maknuti?

“Prvi je Villar, koji je javno istupio da nije zadovoljan. Čim nije zadovoljan – daj mu papire i neka ide. Tako se to radi. Ponovit ću: ona energija s priprema i početka sezone nestala je jer su svi mislili da su standardni. Ako u tri-četiri mjeseca ne dobiješ četiri-pet pravih prilika, to postane problem i stvara nezadovoljstvo.”

Boban žestoko: ‘Villar se ponio kao frajlica, Mišković je zadnji koji može lajati o sucima’ VIDEO / Villar upitan o Kovačeviću: ‘Nije mi lako sjediti na klupi, mislim da zaslužujem igrati puno više’

U vaše vrijeme – jeste li šutjeli i čekali priliku?

“Bez daljnjeg – šutjeli smo i čekali. Kod Ćire se nije moglo puno “bušiti”, odletio bi odmah. Od kapetana nadalje postojalo je poštovanje. U mojoj generaciji bilo je sedam igrača iz Zagreba, mi smo znali što znači Dinamo. Strani igrač razmišlja samo o financijama – njemu Dinamo ne znači puno. Ako ne igra, svejedno mu je.

Meni je svaka utakmica koju nisam igrao teško padala. I ozlijeđen sam igrao koliko sam mogao. Nikad nisam rekao “joj”. A ovo kako Dinamo danas izgleda – sramotno. Bez srca, bez ičega. Ušla je apatija. Ili su se prestrašili – to su dvije opcije. Strah možeš izbaciti samo trkom. Čim staneš i počneš razmišljati, strah te uhvati. Kad trčiš i igraš pressing, zaboraviš na strah. Dinamo je izgledao prestrašeno, neodlučno.”

Navijači Dinama, pa i vi, nadate se boljim danima?