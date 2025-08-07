Štimac nezadovoljan potezima Islanđana: ‘Zadnjih 30 minuta su krali vrijeme na sve moguće načine’

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Nogomtaši Zrinjskog remizirali su u Mostaru rezultatom 1:1 protiv islandskog Breidablika.

Islanđani su poveli golom Tobiasa Thomsena u 18. minuti, dok je Nemanja Bilbija u 72. postavio konačni rezultat nakon gola iz penala.

Trener kluba iz Mostara, Igor Štimac, ovako je vidio utakmicu:

Priželjkivao sam bilo kakvu pobjedu, ali igra se drugo poluvrijeme. Teška utakmica. Malo nas jesu iznenadili sa 5-4-1 i dosta dubokim blokom u kojoj mi nismo bili dovoljno pametni i kreativni da okomitim loptama pronađemo nekakve rupe. Premalo smo se kretali.

Sa nešto grešaka, stvori se nervoza, onda primiš gol. Momcima nije bilo lako. Hvala publici koja nas je bodrila, tražili smo rješenje čitavo vrijeme gdje i kako se popraviti. Vidjeli ste da smo mijenjali puno bekova i uvodili ofanzivnijih igrača”, rekao je Štimac u analizi utakmice.

Nije Štimac bio sretan nekim potezima Islanđana:

“Zadnjih 30 minuta su krali vrijeme na sve moguće načine. Čestitam im što su izbjegli poraz, koristili su sve moguće načine da dođu do pozitivnog rezultata”, zaključio je.