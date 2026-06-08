VIDEO / Novi problemi za Nizozemsku: Ozlijedio im se prvi vratar nakon nezgodnog sudara

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Nizozemska u ponedjeljak navečer igra svoju posljednju pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo. Njihov protivnik u New Yorku je reprezentacija Uzbekistana protiv koje su nakon prvog poluvremena vodili s 1:0. Međutim, nije sve bilo tako dobro kao rezultat jer je početkom drugog poluvremena nakon sudara s protivničkim igračem na travnjaku ostao ležati Bart Verbruggen, reprezentativna jedinica. Pokušao je golman Brightona nastaviti s igrom, ali je na kraju morao izaći te ga je zamijenio Mark Flekken. Nizozemska svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra za šest dana, 14. lipnja protiv Japana. Nizozemska je već ranije danas ostala bez Jurriena Timbera, braniča Arsenala koji ipak nije dovoljno spreman za odlazak na Mundijal.

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